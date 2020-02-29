BİZE ULAŞIN
29.02.2020
Hercai'de Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! 34. son bölüm Hercai sahne video izle
Hercai 34. bölüm ile ATV ekranlarında izleyici ile buluşurken, Hazar dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin 34. bölümüne damga vuran Hazar, Nasuh'tan hesap sordu. İşte Hercai'de Hazar'ın Nasuh'tan hesap sorduğu o sahne...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.