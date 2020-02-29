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29.02.2020

Hercai'de Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! 34. son bölüm Hercai sahne video izle

Hercai 34. bölüm ile ATV ekranlarında izleyici ile buluşurken, Hazar dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin 34. bölümüne damga vuran Hazar, Nasuh'tan hesap sordu. İşte Hercai'de Hazar'ın Nasuh'tan hesap sorduğu o sahne...

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