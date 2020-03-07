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07.03.2020

Hercai'de Azize şoku! Azize Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor! VİDEO

Hercai bir cuma akşamına daha damga vururken, "Bir gün yaptıklarına çok pişman olacaksın" sözü diziye damga vurdu. Azize, Hercai'nin 35. bölümden Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor. İşte Hercai'de dikkatleri çeken Azize'nin o sahnesi.

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