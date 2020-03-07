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Hercai'de Azize şoku! Azize Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor! VİDEO
Hercai bir cuma akşamına daha damga vururken, "Bir gün yaptıklarına çok pişman olacaksın" sözü diziye damga vurdu. Azize, Hercai'nin 35. bölümden Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor. İşte Hercai'de dikkatleri çeken Azize'nin o sahnesi.
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