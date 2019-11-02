Hercai yeni bölümüne damga vuran Sezen Aksu şarkısı | Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Reyyan sevgisiyle Miran’ın yaralarını sarmaya çalışıyor! Hercai yeni bölümünde Sezen Aksu'nun 'Ben Sende Tutuklu Kaldım' şarkısı damga vurdu. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 19. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.