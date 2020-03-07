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07.03.2020

Hercai 35. bölümde Miran annesinin sesini duydu! VİDEO

Miran Hercai'nin 35. bölümünde de annesi hakkındaki gerçeklerin peşinden gitmeye devam etti. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Miran annesinin sesini duydu. Cuma akşamlarına damga vuran Hercai dizisinde Miran'ın annesinin sesini duyması izleyiciyi duygulandırdı. İşte Hercai dizisinde Miran'ın annesinin sesini duyduğu sahne.

Her Cuma akşamı 20.00'de atv'de yayınlanan Hercai, 35. bölümünde #kendimiaffetmiyorum etiketiyle ekranlara geldi. Miran bu bölümde de annesiyle ilgili gerçeklerin peşinde koşmaya devam etti. Anneannesiyle, Reyyan ve Gül kızı da alıp, Hazar da yanlarında, annesinin genç kızlık yıllarını geçirdiği köy evine gitti. Burada bulacakları bir delil, annesi Dilşah hakkında yıllardır söylenen tüm efsaneleri yerle bir edecek güçteydi.

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