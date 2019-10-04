Hercai 15. yeni bölümde çalan şarkı | Cem Adrian: Ben Seni Çok Sevdim | Video

Atv ekranlarının fenomen dizisi Hercai'de yine duygusal sahnelere imza atıldı. Hercai 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cem Adrian'ın yorumuyla 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısının yer aldığı sahne izleyiciden tam not aldı.