21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.12.2019

Her şeyin başladığı yer! | Hercai 26. yeni bölüm

Her şeyin başladığı yer! “Her şey burada başlamıştı…” | Hercai 26. bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her şeyin başladığı yer! | Hercai 26. yeni bölüm
Her şeyin başladığı yer! | Hercai 26. yeni bölüm
Hercai 26. bölüme damga vuran şarkı: 'Ben Seni Çok Sevdim'
Hercai 26. bölüme damga vuran şarkı: 'Ben Seni Çok Sevdim'
İçini Reyyan’a döken Miran! | Hercai 26. yeni bölüm
İçini Reyyan’a döken Miran! | Hercai 26. yeni bölüm
Hercai yeni bölüm son fragmanı yayınlandı
Hercai yeni bölüm son fragmanı yayınlandı
Hercai 26. yeni bölüm fragmanı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Hercai 26. yeni bölüm fragmanı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Reyyan’ın pişmanlığı… | Hercai 25. yeni bölüm
Reyyan’ın pişmanlığı… | Hercai 25. yeni bölüm
Ben ayrılmak istemiyorum Miran! | Hercai 25. bölüm
Ben ayrılmak istemiyorum Miran! | Hercai 25. bölüm
Reyyan'ın gerçeği ispatlama çabası! | Hercai 25. bölüm
Reyyan'ın gerçeği ispatlama çabası! | Hercai 25. bölüm
Hercai 25. bölüm yeni fragmanı izle
Hercai 25. bölüm yeni fragmanı izle
Aslanbey gerçekleri! | Hercai 24. bölüm
Aslanbey gerçekleri! | Hercai 24. bölüm
Bu yüzüğü Aslanbey yaptırdı! | Hercai yeni bölüm
Bu yüzüğü Aslanbey yaptırdı! | Hercai yeni bölüm
Miran ve Reyyan’ın atışması | Hercai son bölüm
Miran ve Reyyan’ın atışması | Hercai son bölüm
Daha Fazla Video Göster