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28.02.2020

Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! | Hercai son bölüm

Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! "Ne istedin bizden?" | Hercai 34. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 34. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! | Hercai son bölüm
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