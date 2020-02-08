Harun'dan Yaren'e tehdit! - Hercai 31. son bölüm!

"Harun beni tehdit etti!" Harun'dan Yaren'e tehdit! Hercai 31. son bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir. Hercai dizisinin son bölümünde özel sahneleri ahaber.com.tr sayfasından izleyebilirsiniz.