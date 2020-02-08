08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.02.2020

Harun'dan Yaren'e tehdit! - Hercai 31. son bölüm!

"Harun beni tehdit etti!" Harun'dan Yaren'e tehdit! Hercai 31. son bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir. Hercai dizisinin son bölümünde özel sahneleri ahaber.com.tr sayfasından izleyebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Harun'dan Yaren'e tehdit! - Hercai 31. son bölüm!
Harun'dan Yaren'e tehdit! - Hercai 31. son bölüm!
Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!
Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!
O mektubu istiyorum!
O mektubu istiyorum!
Bu mektup her şeyi bitirir
Bu mektup her şeyi bitirir
Miran ve Reyyan’ın mutlu anları!
Miran ve Reyyan’ın mutlu anları!
Geçmiş, yeniden ortaya dökülüyor!
Geçmiş, yeniden ortaya dökülüyor!
Miran ile Azize yüzleşiyor!
Miran ile Azize yüzleşiyor!
Gerçeklerin arasında sıkışan Azize
Gerçeklerin arasında sıkışan Azize
Notların sahibi kim?
Notların sahibi kim?
Sen kötü bir adamsın Nasuh Şadoğlu!
Sen kötü bir adamsın Nasuh Şadoğlu!
Çık git hayatımızdan!
Çık git hayatımızdan!
Miran'ın kabusu!
Miran'ın kabusu!
Daha Fazla Video Göster