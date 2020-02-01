Gerçeklerin arasında sıkışan Azize! - Hercai 30. son bölüm izle!

"Tehditle insanları bir yere kadar susturabilirsiniz Azize Hanım!" Hercai 30. son bölüm izleyicisiyle buluştu. Her Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinde bu hafta da sürpriz gelişmeler yaşandı. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Hercai dizisinden özel sahneleri ahaber.com.tr adresinde bulabilir ve izleyebilirsiniz.