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29.09.2019

Geçmişten kalan tek hatıra… HERCAİ 14. yeni bölüm (son bölüm) Video

Geçmişten kalan tek hatıra… ATV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi "Hercai" yeni sezona da bomba gibi girdi. İntikamdan doğan bir aşk masalının anlatıldığı dizide Miran ve Reyyan'ın yaşadıkları zorlu süreç ele alınıyor. Hercai yayınlanan 14. yeni bölüm (son bölüm) ile de diziseverlerin beğenisini kazandı. Hercai dizisiyle ilgili yeni fragman ve özel videoları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Geçmişten kalan tek hatıra…
Geçmişten kalan tek hatıra…
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