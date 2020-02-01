Çık git hayatımızdan! - Hercai 30. yeni bölüm özel sahne!

Azize, Şükran'ın evden gitmesini istiyor! Hercai 30. bölümde yaşananlar son bölüme damgasını vurdu. Her Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı. Azize, Şükran'ı evden kovdu! Hercai 30. bölümden özel sahneler ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.