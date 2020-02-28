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28.02.2020

“Benim babam bugün öldü!” | Hercai yeni bölüm

“Artık sen benim babam değilsin!” “Benim babam bugün öldü!” | Hercai 34. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 34. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

Hercai 2. Sezon 34. Bölüm atv'de ekranlara geldi. Dilşah'ın arkadaşı Aylin'den öğrendiği gerçekler içini dağlayan Hazar, babasına büyük bir kin ve öfkeyle dolmuştu. Dilşah'ın zorla gelin edileceği için istediği yardımı neden etmediğinin hesabını Nasuh Ağa'ya sormaya geldi. Zavallı bir kızı o halde bıraktığı, senelerce saklayıp söylemediği için babasını affetmedi.

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“Benim babam bugün öldü!” | Hercai yeni bölüm
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