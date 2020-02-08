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08.02.2020

Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti! | Hercai 31. bölüm izle!

"Miran, annesinin yazdığı mektubu okudu!" Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti! Hercai 31. bölüm izleyicilerle buluştu. Hercai dizisi son bölümde büyük heyecan yaşandı. Dizide bu hafta; Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. İşte, Hercai son bölümden özel sahneler...

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