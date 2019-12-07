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07.12.2019

Aslanbey gerçekleri! | Hercai 24. bölüm

Aslanbey gerçekleri! “Aslanbeyler çok güçlüydü çok!” | Hercai 24. yeni bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 24. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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Aslanbey gerçekleri! | Hercai 24. bölüm
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