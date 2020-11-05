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Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 05.11.2020 12:37
Hercai 46. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin fanları 'Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Heyecanın üst seviyelerde olduğu dizinin yeni bölüm fragmanında "Aslan, Reyyan'a aşık" sözü damga vuruyor. İşte Hercai 46. yeni bölüm fragmanı...

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

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