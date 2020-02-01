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01.02.2020

Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai'de bu hafta gerçekler su yüzüne çıktı. Miran, Azize'nin yaptığı seçimle büyük bir bilinmezliğin içine düştü. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yarattı. Anne ve babasıyla ilgili herkesin bildiği gerçeklerin ortaya çıkması üzerine, Miran'ın intikam konusunda kafası iyice karıştı. Hercai 31. yeni bölüm 7 Şubat Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte, Hercai 31. bölüm fragmanı izleme sayfası...

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