Hercai 26. yeni bölüm fragmanı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 26. yeni bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’nin 26. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Hercai 26. bölüm fragmanında; “"Onu görünce sanki bütün dertlerimden sıyrılıyorum!" sözü dikkat çekiyor. Başrollerinde Akın Aközü ve Ebru Şahin’in oynadığı Hercai dizisinin 26. yeni bölümü 20 Aralık Cuma akşamı ATV ekranlarında olacak. İşte, Hercai 26. bölüm fragmanı!

Hercai 26. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 26. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde gelecek hafta merak uyandıran gelişmeler yaşanacak. Fragmanda Miran'ın boşanmak için kağıtlara imza atması dikkat çekerken, Reyyan ve Miran arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gerçekler ortaya çıkıyor ve Miran sevdiklerinden uzaklaşıyor. Hercai dizisinin yayınlanan 25. son bölüm özel sahnelerini ve Hercai 26. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz…