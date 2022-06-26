Sevmek Zamanı 2. bölüm 2. fragmanı izle | ''Aşk bir hediyedir ama kıymetini bilene...''

Sevmek Zamanı 2. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Firuze ve Kağan'ın sırlarla yürüyen imkansız aşkını anlatan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, ''Aşk bir hediyedir ama kıymetini bilene...''sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 2. bölüm 2. fragmanı...

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır. Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır. Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur. Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz. Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.