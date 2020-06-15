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Yıllar önce neler yaşandı? Arif ile Zekeriya'nın gençlik yılları! | Gençliğim Eyvah ilk bölüm

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Giriş: 15.06.2020 21:10
Güncelleme:17.06.2020 18:09
Yıllar önce neler yaşandı? Arif ile Zekeriya'nın gençlik yılları! ATV'nin yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah, yayınlanan ilk bölümüyle gönüllerde taht kurdu. Sabırsızlıkla beklenen Gençliğim Eyvah dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topladı. Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Beyti Engin gibi başarılı isimlerin rol aldığı Gençliğim Eyvah ile ilgili özel videoları ve fragmanları ahaber.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.
Yıllar önce neler yaşandı?
Yıllar önce neler yaşandı?
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