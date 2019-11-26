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26.11.2019
Tufan, Sınırsızlardan yardım istiyor! | EDHO 149. son bölüm
Tufan, Hızır'a tekrar ihanet ediyor! Tufan, Sınırsızlardan yardım istiyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 149. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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