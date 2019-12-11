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11.12.2019

Tufan, Hızır'ın şüphesini anlıyor! | EDHO 151. bölüm

Tufan, Hızır'ın şüphesini anlıyor! Tufan'ın ihaneti ortaya çıkmaya başlıyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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