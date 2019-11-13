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13.11.2019

Tufan, Hızır'dan gerçeği saklıyor! | EDHO 147. yeni bölüm

Tufan, Hızır'dan gerçeği saklıyor! Tufan, Hızır'a Kemal'in öldürüldüğünü söyleyemiyor! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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