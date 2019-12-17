Tipi ve Behzat, geceyi hatırlamıyor! | EDHO yeni bölüm

Tipi ve Behzat, geceyi hatırlamıyor! "Kimleri vurduk ki biz?" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 152. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.