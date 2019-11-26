Sevda, Hızır'ı öldürmeye çalışıyor! | EDHO 149. yeni bölüm

Sevda, Hızır'ın çayına zehir koyuyor! Sevda, Hızır'ı öldürmeye çalışıyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 149. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.