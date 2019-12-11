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11.12.2019

Sevda Hızır’dan af diliyor! | EDHO 151. son bölüm

“Sevdiğin kadınla ol!” Sevda Hızır’dan af diliyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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