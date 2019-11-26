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26.11.2019
Sevda, Çakırbeyliler'in evinde | EDHO 149. yeni bölüm
Sevda, Çakırbeyliler'in evinde! Sevda'nın eve gelmesi Çakırbeyli kadınlarını şok ediyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 149. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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