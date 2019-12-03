Sen ölmek istemişsin Haşmet! | EDHO yeni bölüm

Tipi, Haşmet'le yüzleşiyor! Sen ölmek istemişsin Haşmet! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 150. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.