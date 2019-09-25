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25.09.2019

Sen hiç düşman görmemişsin... | EDHO 140. yeni bölüm (son bölüm) sahne - Video

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Hızır'ın gizli aşkından kafaları karıştıran söz "Sen hiç düşman görmemişsin..."

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