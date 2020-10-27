Şahin Ağa Alpaslan Çakırbeyli'ye 2 yol sundu! Alpaslan Çakırbeyli hangi yolu seçti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde Şahin Ağa'nın yanına giden Alpaslan Çakırbeyli, "Sence ne yapmalıyım?" diye sordu. Şahin Ağa da Çakırbeyli'ye ceplerinden çıkardığı iki tesbih ile iki yol sundu. İşte EDHO'nun 169. bölümüne damga vuran sahnede Alpaslan Çakırbeyli'nin seçtiği yol.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümüne Şahin Ağa ve Alpaslan Çakırbeyli'nin sohbeti damga vurdu.

"EŞEĞE TERS OTUR"

Alpaslan Çakırbeyli'yi karşısına oturdan Şahin Ağa, "Sence ne yapmalıyım?" sorusuna, "Eşeğe ters otur" diyerek cevap verdi.

Şahin Ağa, ne demek istediğini anlamayan Alpaslan Çakırbeyli'ye Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlattı;

"Hoca Nasrettin'i eşeğe ters otururken görmüşler. Sebebini sormuşlar. "Arkadan gelen riskleri görebileyim diye" demiş. "E önden gelen riskler ne olacak?" demişler. "Onu eşek de görür" demiş. Belli ki senin gittiğin yollar karışık. Hem Kaplan'ı varisi, hem Aslan'ın evladı hem de Hızır'ın yeğeni."

EDHO'DA SEÇİM ZAMANI

Sohbetine devam eden Şahin Ağa, "Belli ki bu yollar seni bir yere götürmüyor. Sen nereye gitmek istiyorsun." diye sordu.

Alpaslan Çakırbeyli'nin şaşkın gözleri önünde sağ elindeki tesbihi gösteren Şahin Ağa, "Bununla yoluna devam edersen güzel bir dünyan olur. Burda olmasa bile öbür tarafta olur. Bununla devam edersen, bir davan varsa, adalet üstüne yaşarsan, duvarda resmin olmaz ama alemde ismin olur." dedi.

Bir süre düşünen Alpaslan Çakırbeyli hayatının seçimini yaptı.