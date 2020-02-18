Öldürdüler babamı reis! | EDHO yeni bölüm

Öldürdüler babamı reis! Tekin, Boran'ın öldüğünü düşünüyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 157. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.