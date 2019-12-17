O bize sıkmadan, biz ona sıkmayacağız! | EDHO son bölüm

Hızır, ilk hamlenin Tufan'dan gelmesini istiyor. O bize sıkmadan, biz ona sıkmayacağız! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 152. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.