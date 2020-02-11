Mavişimle çok büyük bir düğün yapacağız! | EDHO 156. bölüm

Ceylan ile Hızır'ın arasında neler oluyor? Mavişimle çok büyük bir düğün yapacağız! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 156. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.