Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran sahne: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar ekran başındakileri duygulandırdı. Beraber cenk eden Türk tarihinin ulularının kavuşması büyük beğeni topladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.



Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.