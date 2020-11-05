05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran sahne: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran sahne: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2020 00:24
Güncelleme:05.11.2020 00:25
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar ekran başındakileri duygulandırdı. Beraber cenk eden Türk tarihinin ulularının kavuşması büyük beğeni topladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor!
Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor!
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Yaman, Hızır'ın teklifini kabul ediyor!
Yaman, Hızır'ın teklifini kabul ediyor!
Ömür ile İlyas yüzleşiyor!
Ömür ile İlyas yüzleşiyor!
EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
Şahin Ağa Alpaslan Çakırbeyli'ye 2 yol sundu
Şahin Ağa Alpaslan Çakırbeyli'ye 2 yol sundu
EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Alpaslan ve Özlem tuzağa düşüyor!
Alpaslan ve Özlem tuzağa düşüyor!
Daha Fazla Video Göster