Köksal'dan Hızır'a ve ailesine gözdağı! | EDHO 155. yeni bölüm

Köksal'dan Hızır'a ve ailesine gözdağı! "Hepinizi öldürürüm!" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.