İlyas, Haşmet ve Tipini yaşadıklarını Hızır'a anlatıyor! | EDHO 150. son bölüm

İlyas, Haşmet ve Tipini yaşadıklarını Hızır'a anlatıyor! Bütün yazı benim burnumdan getirdi! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 150. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.