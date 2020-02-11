Hızır, paraların yerini öğrenebilecek mi? | EDHO 156. bölüm

Hızır, paraların yerini öğrenebilecek mi? "Öldürür müsün beni?" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 156. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.