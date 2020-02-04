Hızır, Feyyaz'ın yalanlarına inanıyor! | EDHO 155. son bölüm

Feyyaz, Nasuh ile iş birliği yapıyor. Hızır, Feyyaz'ın yalanlarına inanıyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.