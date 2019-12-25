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25.12.2019
Hızır, Cengizi'in cezasını kesiyor! | EDHO 153. bölüm
Hızır, Cengizi'in cezasını kesiyor! "Seni ortadan kaybedeceğim!" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 153. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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