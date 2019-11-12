Hızır Ali serbest kalıyor! | EDHO 147. yeni bölüm

Hızır Ali serbest kalıyor! Altan, Hızır Ali'yi bırakıyor! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.