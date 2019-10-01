Hızır ağabeyin Sevda meselesini daha tırmandıracak mısın?

Atv'nin Salı akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölümüyle ekrana geldi. Ömür İlyas'a Sevda meselesini soruyor: Hızır ağabeyin Sevda meselesini daha tırmandıracak mısın? "Gerekirse evi de terk edeceğim!"