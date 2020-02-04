Feyyaz'ın hain olduğu belli oluyor! | EDHO 155. yeni bölüm

Feyyaz'ın hain olduğu belli oluyor! "Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.