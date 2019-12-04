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04.12.2019
Feyyaz'ı çağır, acı haberi benden duysun! | EDHO 150. son bölüm
Alpaslan'ın planı! Feyyaz'ı çağır, acı haberi benden duysun! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 150. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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