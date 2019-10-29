Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Tipi'yi karşılıyor | EDHO yeni bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 145. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Tipi'yi kendini asarken Şahin Ağa kurtardı. Tipi, Hızır'ın evine getirildi. Hızır, Tipi'yi "Bensiz seni hiçbir yere bırakmam" diye karşıladı.