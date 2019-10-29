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29.10.2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Tipi'yi karşılıyor | EDHO yeni bölüm
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 145. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Tipi'yi kendini asarken Şahin Ağa kurtardı. Tipi, Hızır'ın evine getirildi. Hızır, Tipi'yi "Bensiz seni hiçbir yere bırakmam" diye karşıladı.
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