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08.10.2019
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142.yeni bölümünde Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi milyonlara duygu dolu anlar yaşattı. İşte geçtiğimiz günlerde vefat eden Tarık Ünlüoğlu anısına çekilen o sahne...
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