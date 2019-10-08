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08.10.2019

EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142.yeni bölümünde Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi milyonlara duygu dolu anlar yaşattı. İşte geçtiğimiz günlerde vefat eden Tarık Ünlüoğlu anısına çekilen o sahne...

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EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
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