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24.09.2019
EDHO'da Feyyaz'dan hain plan!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümü milyonları ekran başına kilitledi. 140.yeni bölümde Feyyaz, Behram'la beraber Hızır'ı bitirme planı yapıyor! EDHO'nun yeni sezon ilk bölümü ve diziden özel sahneler ahaber.com.tr'de...
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