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EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı

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Giriş: 10.11.2020 23:39
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına topladı. Yeni bölümde Tipi ve Haşmet, Yaman'ın evini bombaladı. Büyük bir çatışmanın ardından konağa sızan Tipi, Haşmet ve adamları ellerini çabuk tutarak emeline ulaştı. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü büyük beğeni topladı. Özellikle büyük aksiyonun yaşandığı Tipi ve Haşmet'in Yaman'ın evini bombaladığı sahne seyirciler tarafından büyük takdir topladı.
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