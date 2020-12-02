EDHO 174. yeni bölüm izle! Alpaslan suikastın peşini bırakmıyor

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. EDHO'nun 174. yeni bölümünde Alpaslan suikastın peşini bırakmıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen sahnede "Yaşamak için son şansın..." sözü dikkat çekiyor. EDHO 174. yeni bölüm özel sahneleri izle...