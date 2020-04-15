EDHO 163. yeni bölüm | Kasaplar'ın amacı ne?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölümüyle ekranlara geldi. EDHO'nun 163.yeni bölümünde ''Bunların en son hedefi sen olacaksın amca!'' sözü dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...