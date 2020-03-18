- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
EDHO 160.yeni bölüm | Tufan ile bir daha dost olamayız!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 160.yeni bölümü yayınlandı. EDHO'nun 160.yeni bölümünde "Düşmanlarımızın karşılığında, tekrar dostluğumuzu teklif ettim." sözü dikkat çekti. EDHO yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.