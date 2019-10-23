EDHO 144.yeni bölüme damga vuran sahne! Boran ve Behzat'ın başı dertte!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümü bir kez daha nefes kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümünde Boran ve Behzat'ın başı dertte! İşte milyonları ekran başına kilitleyen o sahne...